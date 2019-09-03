Алика Смехова купила новый Mercedes

Алика Смехова активно пользуется социальными сетями. Недавно она решила пообщаться со своими подписчиками в Instagram. Знаменитость опубликована фотографию, на которой она запечатлена в автомобиле марки Mercedes, а на пассажирском сидении лежит букет цветов. В комментарии Алика Смехова написала, что ей часто задают вопрос - водит ли она машину. Артистка рассказала, что очень давно умеет ездить за рулем. Но недавно решила нанять водителя, чтобы у нее было больше свободного времени. Также знаменитость сообщила, что приобрела новый Mercedes, который водить будут сама. Машина синего цвета и очень ей нравится, поскольку это ее любимая марка.В конце своего поста Алика Смехова спросила у подписчиков, дают ли они своим авто имена. Фанаты не заставили себя долго ждать и написали, какие прозвища они придумывают для машин. Пост уже набрал множество лайков.