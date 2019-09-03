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Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко объяснила, почему не отдала шестилетнего сына в школу

Выпускница «Дома-2» Ольга Гажиенко (Агибалова) объяснила фанатам, почему не отдала 6-летнего наследника в школу. По словам 32-летней телезнаменитости, они с мужем решили, что их старший сын Кирилл пойдет в учебное заведение, когда ему исполнится 7 лет.
Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко объяснила, почему не отдала шестилетнего сына в школу

Вчера, 2 сентября, миллионы детей впервые перешли порог школы. В их числе оказался и старший наследник «проектного» семейства Юлии и Тиграна Салибековых – Ролан. Преданные поклонники «Дома-2», которые до сих пор помнят пару Ольги и Ильи Гажиенко предполагали, что такое радостное событие произошло и в их семье, ведь их сыну 4 месяца назад исполнилось 6 лет.

Вот только выяснилось, что в этом году Кирилл Гажиенко не стал первоклассником. Звезда «Дома-2» опубликовала в личном микроблоге длинный пост, в котором заявила, что они решили еще годик «погулять». По ее словам, сейчас наследнику 6 лет и 4 месяца и ей кажется, что этот возраст еще не подходит для того, чтобы идти в учебное заведение.

«Некуда спешить. Успеет он еще насытиться школьной жизнью», - подчеркнула экс-участница «Дома-2».

Гажиенко убеждена, что в 7 лет ее сыну будет проще адаптироваться и переносить нагрузку в школе. Нужно сказать, что мнение подписчиков Ольги разделились. Одни считают, что с 6 лет совершенно нормально отдавать ребенка в учебное заведение, другие согласились с мнением звезды «Дома-2».

К слову, поддержала Гажиенко и Катя Колисниченко, которая отметила, что тоже с 7 лет пошла в школу.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:36

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