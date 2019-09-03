18-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась для Vogue в полупрозрачном топе

Эти снимки были сделаны для октябрьского номера Vogue. На них юная Кайя Гербер позирует в довольно массивном головном уборе и пятнистом наряде в черно-белых тонах. Образ модели стилисты журнала решили дополнить украшениями из жемчуга и массивных серег. На других фотографиях девушка позирует в полупрозрачном черном топе, надетом на обнаженное тело.Как гласит подпись под этими фото, за последние несколько модных сезонов дочь знаменитой супермодели превратилась в одну из самых узнаваемых знаменитостей в современном мире моды. Сообщается, что в новом выпуске журнала Кайя Гербер расскажет о своем видении нового цифрового мира, поделится подробностями своего взросления и своими соображениями на свет собственной публичности и восприятия того, как ей удалось стать лицом нынешнего поколения.