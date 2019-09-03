Валерия опубликовала снимок из школьного прошлого

Валерия не скрывает своих теплых воспоминаний о школьном времени. Она рассказала, что любила учиться, но страшно переживала, если приходилось пропускать занятия из-за болезни. Певица поблагодарила всех педагогов, которые "привили любовь к знаниям, научили дружить и трудиться".На черно-белом снимке Валерия запечатлена в школьной форме и с белым бантом. Некоторые подписчики шутливо отметили, что с тех пор знаменитость вовсе не заменилась. Некоторые стали рассказывать истории из собственного школьного прошлого. За сутки публикация собрала больше 20 тысяч лайков и почти 300 комментариев.