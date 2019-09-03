"Обезьянки в обезьяннике": Анна Хилькевич рассказала, что в старших классах ее задержала полиция

Анна Хилькевич часто рассказывает своим поклонникам смешные истории из своей жизни. Сегодня актриса опубликовала несколько фотографий со своей коллегой. На фото девушки запечатлены в камере предварительного заключения. В комментарии к посту Анна Хилькевич написала: "Обезьянки в обезьяннике". Также знаменитости решила рассказать, как в старших классах ее задержала полиция, когда будущая звезда со своей подругой по одному проездному билету пыталась зайти в метро.Анна Хилькевич добавила, что воспоминания от этого случая остались нехорошие, но в работе данный опыт помогает. Подписчики отметили, что звезда "Универа" не перестает их удивлять своими рассказами. Некоторые попытались узнать, в каком проекте участвует актриса, но ответа так и не получили. Пост уже набрал более 60 000 лайков.