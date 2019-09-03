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Роман Абрамович потратил в ресторане 47 тысяч долларов

Российский олигарх Роман Абрамович посетил известное нью-йоркское заведение итальянской кухни Nello. Он потратил в ресторане 47 тысяч долларов.
Роман Абрамович потратил в ресторане 47 тысяч долларов

Роман Абрамович запланировал деловую встречу с партнерами в заведении, где очень высока цена блюд. За ужин бизнесмен потратил 47 221 доллар и 9 центов, а еще 5000 долларов ставил официанту на чай. Так как миллиардерами очень интересуются американские журналисты, то у них получилось найти чек, по которому рассчитался олигарх. Из него видно, что блюда заказали простые, но вкусные. На стол подали сыр, салаты, пасту, трюфели и вино. Свидетели сообщают, что были потрясены как изобилием продуктов, так и итоговым счетом.

Напомним, что Роман Абрамович считается одним из влиятельных людей мира, но свои доходы магнат демонстрировать не желает. Также он может игнорировать нормы светского общества, отказывается бриться, носит джинсы, а смокинг надевает лишь на важные торжества.

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Общество / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 13:05

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