Роман Абрамович потратил в ресторане 47 тысяч долларов

Роман Абрамович запланировал деловую встречу с партнерами в заведении, где очень высока цена блюд. За ужин бизнесмен потратил 47 221 доллар и 9 центов, а еще 5000 долларов ставил официанту на чай. Так как миллиардерами очень интересуются американские журналисты, то у них получилось найти чек, по которому рассчитался олигарх. Из него видно, что блюда заказали простые, но вкусные. На стол подали сыр, салаты, пасту, трюфели и вино. Свидетели сообщают, что были потрясены как изобилием продуктов, так и итоговым счетом.Напомним, что Роман Абрамович считается одним из влиятельных людей мира, но свои доходы магнат демонстрировать не желает. Также он может игнорировать нормы светского общества, отказывается бриться, носит джинсы, а смокинг надевает лишь на важные торжества.