Алена Кравец встретила 1 сентября в слезах из-за разлуки с дочерью

«Я умоляла его разрешить мне видеться с дочерью, рыдала на коленях, но он был непреклонен. Мне кажется, моя жизнь остановилась», - продолжает делиться с поклонниками своим горем безутешная Кравец.

По словам самой Алены Кравец, супруг так и не вернул ей дочь, кроме того, он заявил, что теперь Даниэлла будет учиться за границей, а мать ее больше не видит. «Я не смогут жить без моей дочери, без моей кровиночки», - сетует в слезах знаменитость на своей персональной страничке в социальной сети Instagaram. В то же время, супруг телеведущей уверен, что Алена Кравец просто не способна воспитать из юной Даниэллы приличную девушку. Он недоволен ее образом жизни, а также скандальной славой и ухажерами, которые ее окружают.Впрочем, теперь есть надежда, что в хорошей зарубежной школе над девочкой хотя бы не будут издеваться. Поскольку на родине Даниэлла ранее попала в неприятную ситуацию, когда старшеклассницы затащили ее в туалет и подстригли, о чем рассказывала сама Алена Кравец.