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Алена Кравец встретила 1 сентября в слезах из-за разлуки с дочерью

Первого сентября во многих российских школах прозвенел первый звонок и прошли торжественные линейки. А вот светской львице Алене Кравец в этот день было не до праздника, его она провела в слезах из-за разлуки с дочерью Даниэллой, которую у матери забрал отец.
Алена Кравец встретила 1 сентября в слезах из-за разлуки с дочерью

По словам самой Алены Кравец, супруг так и не вернул ей дочь, кроме того, он заявил, что теперь Даниэлла будет учиться за границей, а мать ее больше не видит. «Я не смогут жить без моей дочери, без моей кровиночки», - сетует в слезах знаменитость на своей персональной страничке в социальной сети Instagaram. В то же время, супруг телеведущей уверен, что Алена Кравец просто не способна воспитать из юной Даниэллы приличную девушку. Он недоволен ее образом жизни, а также скандальной славой и ухажерами, которые ее окружают.

«Я умоляла его разрешить мне видеться с дочерью, рыдала на коленях, но он был непреклонен. Мне кажется, моя жизнь остановилась», - продолжает делиться с поклонниками своим горем безутешная Кравец.


Впрочем, теперь есть надежда, что в хорошей зарубежной школе над девочкой хотя бы не будут издеваться. Поскольку на родине Даниэлла ранее попала в неприятную ситуацию, когда старшеклассницы затащили ее в туалет и подстригли, о чем рассказывала сама Алена Кравец.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:56

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