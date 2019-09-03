Звезда «Дома-2» Элина Камирен отдала четырехлетнюю дочь в большой спорт





Элина Камирен недавно решила перебраться на постоянное местожительство в Сочи, где она уже давно обзавелась собственной недвижимостью. К слову, ранее звезда «Дома-2» воспринимала город, расположенный на северо-восточном побережье Черного моря, как дачу, поэтому приезжала сюда только для того, чтобы покупаться, насладиться солнцем и отдохнуть от московской суеты.Судя по всему, Камирен с воспитанием 4-летней дочери помогает ее родительница Елена, которая первой рассекретила новость о том, что ее внучка начала ходить на гимнастику. Женщина призналась, что девочке очень нравится этот большой спорт, поэтому она уже даже начала жить по расписанию настоящих профессиональных гимнасток.Считанные часы назад Камирен тоже опубликовала в Instagram несколько свежих Stories, на которых продемонстрировала подписчикам, с каким удовольствием маленькая Саша ходит на занятия по гимнастике. Нужно сказать, что фолловеры тут же обратили внимание на то, что даже в спортивной школе наследница экс-участницы «Дома-2» выглядит модно и стильно.Так, 4-летняя Александра одета в черно-белых тонах – в белых носочках и футболке, а также в черных чешках и коротеньких шортиках. Дочь Камирен на снимках задорно улыбается, явно демонстрируя то, что бабушка была права, когда говорила, что ей нравится этот вид большого спорта.