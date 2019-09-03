В Сети обсуждают реальный возраст участницы «Дома-2» Тани Строковой

«Не поняла… Тебе серьезно 27??? Как же должна была помотать жизнь, что в 27 лет ты так выглядишь…», «Я была уверена, что тебе 40!», «Таня, ты там случайно не перепутала ничего? Кажется, что тебе не 27, а 37!» - продолжают писать в Сети.

Накануне Татьяна Строкова отпраздновала свои 27-е именины. Вместе с приятными пожеланиями и приветствиями от родных и близких людей, избраннице Даниила Сахнова пришлось получить и массу нелицеприятных высказываний относительно своего возраста.Дело в том, что когда фолловеры узнали, сколько в действительности Строковой лет, многие из них очень удивились. А все потому, что интернет-пользователи были убеждены, что Татьяна гораздо старше. Самые вежливые читатели до последнего подозревали, что Строкова уже давно отпраздновала 30-летие. Прочие и вовсе настаивали на том, что звезда «Дома-2» выглядит, как сорокалетняя женщина.Нужно сказать, что Строкова до сих пор никак не отреагировала на нелицеприятные высказывания в свой адрес относительно ее возраста. К слову, свой день рождения Татьяна провела в роскошном ресторане в городе Воронеже, где она собрала всех своих родственников и близких приятелей. В заведение брюнетка прибыла в компании Даниила Сахнова.