Специалисты сообщили, что кокосы помогают похудеть





В кокосах содержатся среднецепочечные жирные кислоты, которые влияют на увеличение скорости метаболизма, а значит, организм сможет быстро сжигать калории и при этом лишаться лишнего веса. Эти кислоты дают чувство сытости, что позволяет избежать переедания и появления лишних килограммов.Также в продукте имеется низкое количество углеводов, а исследования доказывают, что низкоуглеводные продукты способствует эффективной борьбе с ожирением. В кокосе есть жирные кислоты Омега-3, поэтому продукт обладает противовоспалительными свойствами, стимулирует пищеварение.