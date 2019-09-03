Владимир Пресняков и Наталья Подольская устроили себе "первое свидание"
Выдающийся представитель российской эстрады Владимир Пресняков и его супруга, экс-участница "Фабрики звезд-5", Наталья Подольская давно заслужили статус одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Несмотря на то, что их браку уже 9 лет, отношения полны романтики, а чувства не угасают до сих пор. Не так давно звезды посетили один из ресторанов, где устроили себе "первое свидание".
Владимир Пресняков опубликовал снимок в своем микроблоге Instagram, на котором супруги позируют в одном из ресторанов. Певец мило подписал фото словами: "Чувство, как на первом свидании!". Затем знаменитость признался жене в любви. Сама Наталья Подольская отозвалась на трогательное признание мужа, оставив в комментариях смайл в виде сердца.
Под фото большое количество комплиментов семье оставили подписчики. Фолловеры пожелали паре долгой любви и здоровья их сыну Артему.
Владимир Пресняков опубликовал снимок в своем микроблоге Instagram, на котором супруги позируют в одном из ресторанов. Певец мило подписал фото словами: "Чувство, как на первом свидании!". Затем знаменитость признался жене в любви. Сама Наталья Подольская отозвалась на трогательное признание мужа, оставив в комментариях смайл в виде сердца.
Под фото большое количество комплиментов семье оставили подписчики. Фолловеры пожелали паре долгой любви и здоровья их сыну Артему.