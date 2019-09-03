Ирина Дубцова призналась, что снова влюблена





Как утверждает Ирина Дубцова, со своим бывшим супругом ей удалось сохранить хорошие дружеские отношения ради будущего их совместного сына. Бывшие супруги прекрасно понимали, что ребенок будет нуждаться в их обоюдном внимании, поэтому старались идти на компромиссы в общении и даже примирились, сообщает «Телепрограмма».А вот в своем недавнем интервью артистка призналась, что и сейчас ее сердце несвободно, поскольку она состоит в отношениях и очень счастлива в них. Правда, следуя примеру Анастасии Волочковой, Ирина Дубцова совсем не спешит представить своего кавалера на суд широкой публики и тщательной скрывает избранника от посторонних глаз. Поэтому делиться какими-либо подробностями она не стал, отказавшись давать комментарии. «Да, влюблена», - коротко резюмировала знаменитость.