Ирина Дубцова призналась, что снова влюблена
Известная российская певица Ирина Дубцова одна воспитывает 13-летнего сына Артема, которого родила от солиста популярной некогда группы «Plazma» Романа Черницына. Развелась звездная пара еще в 2008 году. Впрочем, сейчас сердце Дубцовой несвободно. Артистка признается, что действительно влюблена, однако выходить со своим избранником в свет не спешит.
Как утверждает Ирина Дубцова, со своим бывшим супругом ей удалось сохранить хорошие дружеские отношения ради будущего их совместного сына. Бывшие супруги прекрасно понимали, что ребенок будет нуждаться в их обоюдном внимании, поэтому старались идти на компромиссы в общении и даже примирились, сообщает «Телепрограмма».
А вот в своем недавнем интервью артистка призналась, что и сейчас ее сердце несвободно, поскольку она состоит в отношениях и очень счастлива в них. Правда, следуя примеру Анастасии Волочковой, Ирина Дубцова совсем не спешит представить своего кавалера на суд широкой публики и тщательной скрывает избранника от посторонних глаз. Поэтому делиться какими-либо подробностями она не стал, отказавшись давать комментарии. «Да, влюблена», - коротко резюмировала знаменитость.
Как утверждает Ирина Дубцова, со своим бывшим супругом ей удалось сохранить хорошие дружеские отношения ради будущего их совместного сына. Бывшие супруги прекрасно понимали, что ребенок будет нуждаться в их обоюдном внимании, поэтому старались идти на компромиссы в общении и даже примирились, сообщает «Телепрограмма».
А вот в своем недавнем интервью артистка призналась, что и сейчас ее сердце несвободно, поскольку она состоит в отношениях и очень счастлива в них. Правда, следуя примеру Анастасии Волочковой, Ирина Дубцова совсем не спешит представить своего кавалера на суд широкой публики и тщательной скрывает избранника от посторонних глаз. Поэтому делиться какими-либо подробностями она не стал, отказавшись давать комментарии. «Да, влюблена», - коротко резюмировала знаменитость.