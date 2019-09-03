Филипп Киркоров заявил, что День знаний останется в памяти всей семьи

Вчера дети Филиппа Киркорова, Алла-Виктория и Мартин-Кристин, пошли в первый класс. Сегодня знаменитый исполнитель опубликовал в своем Instagram-аккаунте несколько фотографий со Дня знаний. На одном из снимков запечатлены Филипп Киркоров, его наследники их тетя Марина, и отец певца Бедрос Киркоров. На фото Алла-Виктория и Мартин-Кристин в школьной форме и дружат в руках большое букеты цветов. В комментарии к посту король российской эстрады отметил, что День знаний останется в памяти всей его семьи до конца жизни.В конце Филипп Киркоров добавил: "Есть только миг, между прошлым и будущим и этот миг называется жизнь". Подписчики исполнителя оставили огромное количество комментариев с пожеланиями для детей. Всего за несколько минут публикация знаменитости набрала более 28 000 лайков.