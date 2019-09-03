Наталья Рудова рассказала о своей нелегкой школьной жизни

На своей странице в Instagram Наталья Рудова разместила пост, где дала советы школьникам и напомнила, что необходимо трудиться для хорошего результата. Также порекомендовала никогда не зубрить предметы, а ставить акцент на нужных в дальнейшей жизни. Она напомнила, что в жизни пятерки не самое главное, а думать о будущем тяжело, но необходимо. Знаменитость откровенно рассказала, что в школе ее унижали преподаватели и актриса ощущала себя «белой вороной». Она не любила школьные годы и в памяти о них остались только негативные воспоминания.Подписчики поддержали Наталью Рудову и написали, что умными могут быть не все ученики, но трудиться необходимо. Также фолловеры отметили, что на детской фотографии актрисы разрез глаз и форма губ с возрастом не изменились. Они также написали много комментариев, восхищаясь ее красивой фигурой, и поделились диетами для похудения.