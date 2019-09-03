Юрий Лоза назвал шутки про третье сентября «дурновкусием»
Известный российский певец и композитор Юрий Лоза решил высказаться о «новых» шутках, которые возникли вокруг знаменитой песни Михаила Шуфутинского «3 сентября». Как утверждает музыкант, высмеять можно что угодно, а вот придумать что-то действительно стоящее становится все сложнее.
«Стало очень мало поводов для того, чтобы о чем-то шутить. С каждым годом таких выдумщиков становится все меньше. Дайте им только повод. Каждый год третьего сентября сыплются мемы на песни Шуфутинского. Что же это за шутка, которую можно использовать только раз в год? Обсуждать такие темы, которые существуют всего день – это уже не шутки, это дурновкусие», - эмоционально высказался музыкант. При этом Юрий Лоза добавил, что обсуждать его хит «Плот» можно ежедневно.
По словам Лозы на его песню «Плот» в Сети есть тоже немало мемов. Более того, эту композицию исполняют на разных языках, да и сама она якобы прошла проверку временем, передает издание «argumenti.ru».
Ранее Михаил Шуфутинский рассказал, что вот уже четверть века на каждом концерте исполняет для зрителей «3 сентября» и эта песня не перестает пользоваться популярностью у широкой публики. Недавно ее исполнили даже кремлевские куранты.
«Стало очень мало поводов для того, чтобы о чем-то шутить. С каждым годом таких выдумщиков становится все меньше. Дайте им только повод. Каждый год третьего сентября сыплются мемы на песни Шуфутинского. Что же это за шутка, которую можно использовать только раз в год? Обсуждать такие темы, которые существуют всего день – это уже не шутки, это дурновкусие», - эмоционально высказался музыкант. При этом Юрий Лоза добавил, что обсуждать его хит «Плот» можно ежедневно.
По словам Лозы на его песню «Плот» в Сети есть тоже немало мемов. Более того, эту композицию исполняют на разных языках, да и сама она якобы прошла проверку временем, передает издание «argumenti.ru».
Ранее Михаил Шуфутинский рассказал, что вот уже четверть века на каждом концерте исполняет для зрителей «3 сентября» и эта песня не перестает пользоваться популярностью у широкой публики. Недавно ее исполнили даже кремлевские куранты.