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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут второго ребенка

Экс-супруг Ольги Бузовой – бывший полузащитник ФК «Локомотив» Дмитрий Тарасов в третий раз готовится стать отцом. Эту радостную новость рассекретила нынешняя жена спортсмена – 25-летняя вице-мисс Россия 2014 Анастасия Костенко.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут второго ребенка

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов ждут второго малыша. Отметим, что звездное семейство не сразу рассекретило эту радостную новость, а все догадки и подозрения интернет-пользователей молодая мамочка то и дело опровергала.

Впрочем, час назад Костенко опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена в компании мужа и годовалой наследницы Миланы. Сложно не заметить, что на снимке у Анастасии уже заметно округлился животик, который так ласково целует Дмитренко. Под свежим кадром Костенко оставила лишь несколько слов, в которых указывает на то, какие чудеса творит любовь. Нужно сказать, что Тарасов тоже не стал молчать и поделился аналогичной новостью с фанатами.

«Люблю. Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются», - написал бывший избранник Бузовой в личном микроблоге.

Нужно сказать, что интернет-пользователи тут же отреагировали на публикации Тарасова и Костенко. Так, некоторые фолловеры вспомнили, что Дмитрий не единожды говорил в своих интервью, что мечтает о большой семье.

«Назло всем завистникам! Настя, сил тебе и всех благ!», «Какие же вы все-таки молодцы! Правильно, что не слушаете сплетников! Счастья вам!», «Круто! Я представляю, что там сейчас с Бузовой будет твориться. Злющая наверное», - продолжают писать в Сети.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:13

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