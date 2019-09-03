Яна Рудковская похвасталась умением сына Александра читать поэму Пушкина

Яна Рудковская часто публикует в социальных сетях семейные фото и видео. Также она любит демонстрировать подписчикам таланты своего сына Александра Плющенко. Недавно продюсер опубликовала в Instagram видео, на котором ее младший наследник с выражением начинает рассказывать отрывок из поэмы "Евгений Онегин". Также звездная мать спросила Александра, кто написал этот текст, мальчик застеснялся, но ответил - Пушкин. В конце Яна Рудковская поинтересовалась, нравится ли ее сыну этот писатель, тот ответил: "Да".Подписчики знаменитости пришли в восторг от видео. Многие написали, что сын продюсера растет очень талантливым и умным мальчиком. Всего за несколько минут видео просмотрели более 49 000 пользователей Сети.