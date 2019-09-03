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Яна Рудковская похвасталась умением сына Александра читать поэму Пушкина

В своем Instagram-аккаунте Яна Рудковская похвасталась перед подписчиками умением сына Александра Плющенко читать отрывок из поэмы "Евгений Онегин", написанной Александром Пушкиным. Поклонники продюсера высоко оценили ее новую публикацию.
Яна Рудковская похвасталась умением сына Александра читать поэму Пушкина

Яна Рудковская часто публикует в социальных сетях семейные фото и видео. Также она любит демонстрировать подписчикам таланты своего сына Александра Плющенко. Недавно продюсер опубликовала в Instagram видео, на котором ее младший наследник с выражением начинает рассказывать отрывок из поэмы "Евгений Онегин". Также звездная мать спросила Александра, кто написал этот текст, мальчик застеснялся, но ответил - Пушкин. В конце Яна Рудковская поинтересовалась, нравится ли ее сыну этот писатель, тот ответил: "Да".

Подписчики знаменитости пришли в восторг от видео. Многие написали, что сын продюсера растет очень талантливым и умным мальчиком. Всего за несколько минут видео просмотрели более 49 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:05

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