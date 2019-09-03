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Ксения Собчак и Людмила Нарусова приобрели элитные апартаменты в центре Москвы

37-летняя звезда «Дома-2» Ксения Собчак и российский сенатор Людмила Нарусова обзавелись роскошными недвижимостями в центре Москвы. Сообщается, что дочь и мать отдали за свои апартаменты несколько сотен миллионов рублей.

Считанные часы назад в Сети появилась информация о том, что в 2018 году Ксения Собчак стала хозяйкой двух квартир в элитной жилой застройке «Бродский», расположенной в самом центре столицы. В этот самый период родительница тележурналистки - Людмила Нарусова тоже заключила подобную сделку и обзавелась недвижимостью по аналогичному местожительству.

Площадь жилья составляет 325 кв.м. Выяснилось, что операция покупки осуществлялась в засекреченном порядке. Вначале в секрете держалось все, даже цена апартаментов, однако на днях стало известно, что Собчак и Нарусовой пришлось заплатить за недвижимость примерно 300 миллионов рублей.
Ксения Собчак и Людмила Нарусова приобрели элитные апартаменты в центре Москвы

Стоит напомнить, что в прошлом году Ксения разместила у себя на страничке в Instagram пост, в котором заявила, что стоимость на недвижимость элитного класса в Москве не будет падать.

Нужно сказать, что это не единственная значимая покупка Собчак. 10 лет назад Ксения обзавелась пятикомнатными апартаментами в латвийском курортном городе Юрмала. Более того, в Москве на Фрунзенской набережной у Собчак тоже есть недвижимость, пишет «СтарХит».

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:01

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