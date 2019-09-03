Ксения Собчак и Людмила Нарусова приобрели элитные апартаменты в центре Москвы





Считанные часы назад в Сети появилась информация о том, что в 2018 году Ксения Собчак стала хозяйкой двух квартир в элитной жилой застройке «Бродский», расположенной в самом центре столицы. В этот самый период родительница тележурналистки - Людмила Нарусова тоже заключила подобную сделку и обзавелась недвижимостью по аналогичному местожительству.Площадь жилья составляет 325 кв.м. Выяснилось, что операция покупки осуществлялась в засекреченном порядке. Вначале в секрете держалось все, даже цена апартаментов, однако на днях стало известно, что Собчак и Нарусовой пришлось заплатить за недвижимость примерно 300 миллионов рублей.Стоит напомнить, что в прошлом году Ксения разместила у себя на страничке в Instagram пост, в котором заявила, что стоимость на недвижимость элитного класса в Москве не будет падать.Нужно сказать, что это не единственная значимая покупка Собчак. 10 лет назад Ксения обзавелась пятикомнатными апартаментами в латвийском курортном городе Юрмала. Более того, в Москве на Фрунзенской набережной у Собчак тоже есть недвижимость, пишет «СтарХит».