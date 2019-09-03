Ученые перечислили особенности приема аспирина





Аспирин часто используют при лечении простудных заболеваний, он снижает температуру и уменьшает ломоту в мышцах и суставах. Специалисты сообщают, что в таблетке имеется 500 мг ацетилсалициловой кислоты. Частое использование лекарства приводит к появлению эрозий кишечника и желудка, поэтому доктора настаивают, что при простуде этот медикамент применять запрещено.Есть теория, что использование аспирина в комплексе с витамином C эффективно при простуде. Но доктора сообщают, что так кислота проникает в желудок, а если у человека повышена кислотность, то этот микс окажет неблагоприятное действие на организм.Производители доказывают, что существуют безопасные формы аспирина, которые не травмируют ЖКТ, но ученые объясняют, что лекарство блокирует воздействие фермента циклооксигеназы – определяющий фактор в возникновении язв. Также медикамент запрещено давать детям до 15 лет, так как он способен вызывать болезнь Рейе, повышающих риск летального исхода.