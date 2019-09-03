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Ученые перечислили особенности приема аспирина

Аспирин сегодня является популярным препаратом, который применяют при многих болезнях. Ученые перечислили особенности приема этого средства.

Аспирин часто используют при лечении простудных заболеваний, он снижает температуру и уменьшает ломоту в мышцах и суставах. Специалисты сообщают, что в таблетке имеется 500 мг ацетилсалициловой кислоты. Частое использование лекарства приводит к появлению эрозий кишечника и желудка, поэтому доктора настаивают, что при простуде этот медикамент применять запрещено.

Есть теория, что использование аспирина в комплексе с витамином C эффективно при простуде. Но доктора сообщают, что так кислота проникает в желудок, а если у человека повышена кислотность, то этот микс окажет неблагоприятное действие на организм.

Производители доказывают, что существуют безопасные формы аспирина, которые не травмируют ЖКТ, но ученые объясняют, что лекарство блокирует воздействие фермента циклооксигеназы – определяющий фактор в возникновении язв. Также медикамент запрещено давать детям до 15 лет, так как он способен вызывать болезнь Рейе, повышающих риск летального исхода.

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Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 10:55

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