Звездный нумеролог Ольга Перцева уверена, что звезды «Дома-2» Таня Строкова и Даня Сахнов расстанутся по вине парня

«В данном тандеме есть риск смены гендерных ролей», - подметила Перцева.

«Они еще дети, а отношения для них – игра», - подытожил эксперт.





Таня Строкова и Даня Сахнов практически каждый день что-то выясняют. Многие телезрители и участники «Дома-2» считают, что девушка попросту не уважает своего избранника и именно поэтому постоянно выставляет его в некрасивом свете перед коллегами. Накануне звездный нумеролог Оксана Перцева решила оценить совместимость Сахнова и Строковой и сделала несколько довольно занимательных умозаключений. Так, специалист убеждена, что именно Таня руководит в паре.По словам нумеролога, Строкова обладает сильнейшим материнским инстинктом, а вот у Сахнова сильно снижен показатель инициативы. То есть, Тане нравится кого-то «тащить», а Даня вполне устраивает то, что его «тащат» и о нем заботятся.Также эксперт указал на то, что неплохая совместимость Сахнова и Строковой никак не влияет на то, что у влюбленных время от времени появляется раздражение друг к другу, а все из-за того, что они достаточно продолжительное время находятся вместе. Более того, нумеролог Перцева убеждена, что в дальнейшем инициатором разрыва может стать именно Даня, который попросту устанет от постоянных сомнений и провокаций, пишет Dom2Life.