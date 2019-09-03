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Звездный нумеролог Ольга Перцева уверена, что звезды «Дома-2» Таня Строкова и Даня Сахнов расстанутся по вине парня

Популярный эксперт Ольга Перцева убеждена, что Татьяне Строковой и Даниилу Сахнову не предначертано быть вместе. Противоречивость темпераментов и жизненных ценностей, в конечном счете, приведет к тому, что парочка расстанется, утверждает специалист.
Звездный нумеролог Ольга Перцева уверена, что звезды «Дома-2» Таня Строкова и Даня Сахнов расстанутся по вине парня

Таня Строкова и Даня Сахнов практически каждый день что-то выясняют. Многие телезрители и участники «Дома-2» считают, что девушка попросту не уважает своего избранника и именно поэтому постоянно выставляет его в некрасивом свете перед коллегами. Накануне звездный нумеролог Оксана Перцева решила оценить совместимость Сахнова и Строковой и сделала несколько довольно занимательных умозаключений. Так, специалист убеждена, что именно Таня руководит в паре.

По словам нумеролога, Строкова обладает сильнейшим материнским инстинктом, а вот у Сахнова сильно снижен показатель инициативы. То есть, Тане нравится кого-то «тащить», а Даня вполне устраивает то, что его «тащат» и о нем заботятся.

«В данном тандеме есть риск смены гендерных ролей», - подметила Перцева.

Также эксперт указал на то, что неплохая совместимость Сахнова и Строковой никак не влияет на то, что у влюбленных время от времени появляется раздражение друг к другу, а все из-за того, что они достаточно продолжительное время находятся вместе. Более того, нумеролог Перцева убеждена, что в дальнейшем инициатором разрыва может стать именно Даня, который попросту устанет от постоянных сомнений и провокаций, пишет Dom2Life.

«Они еще дети, а отношения для них – игра», - подытожил эксперт.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:41

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