Леонид Агутин заявил, что книгу "Безграничная музыка" можно заказать в электронном виде

Около года назад публике была презентована книга "Леонид Агутин. Безграничная музыка". В ней описываются воспоминания исполнителя о записи музыкального альбома со знаменитым гитаристом Ал Ди Меолой. Также в книге говорится о международном проекте Havana calling и рассказывается история гастрольного тура Cosmopolitan Life. Сейчас в Instagram-аккаунте Леонид Агутин опубликовал новый пост заявив, что люди, которые не смогли приобрести книгу в своем городе, теперь могут заказать ее в электронном виде.В конце своего поста исполнитель добавил, что также можно заказать печать с доставкой в любой город России. Подписчики певца обрадовались такой новости и отметили, что уже давно искали способы приобрести книгу. Некоторые отметили, что уже прочитали ее и остались довольны. Всего за несколько минут публикация набрала множество лайков.