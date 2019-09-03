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Леонид Агутин заявил, что книгу "Безграничная музыка" можно заказать в электронном виде

На странице в Instagram Леонид Агутин решил обрадовать подписчиков и заявил, что книгу под названием "Безграничная музыка" можно заказать в электронном виде. Фанаты пришли в восторг от поста певца.
Леонид Агутин заявил, что книгу "Безграничная музыка" можно заказать в электронном виде

Около года назад публике была презентована книга "Леонид Агутин. Безграничная музыка". В ней описываются воспоминания исполнителя о записи музыкального альбома со знаменитым гитаристом Ал Ди Меолой. Также в книге говорится о международном проекте Havana calling и рассказывается история гастрольного тура Cosmopolitan Life. Сейчас в Instagram-аккаунте Леонид Агутин опубликовал новый пост заявив, что люди, которые не смогли приобрести книгу в своем городе, теперь могут заказать ее в электронном виде.

В конце своего поста исполнитель добавил, что также можно заказать печать с доставкой в любой город России. Подписчики певца обрадовались такой новости и отметили, что уже давно искали способы приобрести книгу. Некоторые отметили, что уже прочитали ее и остались довольны. Всего за несколько минут публикация набрала множество лайков.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:22

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