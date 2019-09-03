Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем
Мария Миронова не любит описывать личную жизнь, стараясь держать все в секрете. Как стало известно, актриса давно замужем и ждет появления второго ребенка.
На официальной странице в Instagram Мария Миронова написала пост, где сообщила, что ждет ребенка. Она сравнила свое состояние с детством, когда торопишься жить быстрее. Знаменитость долго не рассказывала о своем положении, пока круглый живот не стал заметен. Ее раздражают слухи о том, что якобы актрисе пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО.
Мария Миронова не разглашает имя отца ребенка и сообщает, что все объяснит тогда, когда захочет сама. Актриса позволила журналистам писать, что она давно в браке, а ее муж не связан с кино. Сейчас знаменитость отдыхает в Греции и рассказывает о своих впечатлениях от отдыха.
На официальной странице в Instagram Мария Миронова написала пост, где сообщила, что ждет ребенка. Она сравнила свое состояние с детством, когда торопишься жить быстрее. Знаменитость долго не рассказывала о своем положении, пока круглый живот не стал заметен. Ее раздражают слухи о том, что якобы актрисе пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО.
Мария Миронова не разглашает имя отца ребенка и сообщает, что все объяснит тогда, когда захочет сама. Актриса позволила журналистам писать, что она давно в браке, а ее муж не связан с кино. Сейчас знаменитость отдыхает в Греции и рассказывает о своих впечатлениях от отдыха.