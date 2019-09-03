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Актера Евгения Воскресенского обманули на полмиллиона рублей

Российский актер Евгений Воскресенский стал жертвой аферистки. Мастер маникюра заявила артисту, что приходится ему племянницей, а также рассказала, что ее отец сейчас находится при смерти и нуждается в дорогостоящей операции. В результате Воскресенский потерял полмиллиона рублей.

Примечательно, что в качестве доказательства родства девушка даже показала актеру фото, на котором она позирует с его близким родственником. Впоследствии 60-летний артист перевел на ее счет сумму в 500 000 рублей и пытался настоять на встрече с тяжело больным братом. Вот только у девушки после этого находились для Евгения Воскресенского лишь отговорки. Чтобы разобраться в произошедшем, знаменитости даже пришлось обратиться за помощью в передачу «На самом деле».

«Никогда раньше не встречался с дочерью Олега, у него ведь пять детей от разных браков. Поэтому доверился этой особе, ведь она в подробностях знала о нашей семейной истории. А потом она заявила, что у него инфаркт и он нуждается в дорогих лекарствах, которые продаются только в Германии. Но меня к нему так и не пустила, дескать эта встреча станет для него лишним волнением», - посетовал актер.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:30

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