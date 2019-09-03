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Светлана Бондарчук не сдержала слова и надела короткую юбку

В социальной сети Instagram Светлана Бондарчук заявила своим поклонникам, что не сдержала слова, которое дала сама себе, и надела короткую юбку. Подписчики высоко оценили новую публикацию модели.
Светлана Бондарчук не сдержала слова и надела короткую юбку

Светлана Бондарчук тщательно следит за своей фигурой и в 50 лет выглядит идеально. Знаменитость активно пользуется социальными сетями и часто делает публикации с различных фотосессий. Сегодня бывшая супруга Фёдора Бондарчука показала в Instagram новый снимок. На фотографии знаменитость запечатлена в джинсовой мини-юбке, белой футболке и клетчатом пиджаке. В комментарии к посту Светлана Бондарчук написала, что примерно 15 лет назад, она пообещала себе не носить короткие юбки. Но сейчас она очень счастлива, что не сдержала слова.

Подписчики модели отреагировали моментально. Они написали огромное количество комплиментов. Фанаты пришли к выводу, что Светлане Бондарчук необходимо носить только короткие юбки, поскольку ее фигура идеальная. Всего за несколько минут публикация набрала более 6 000 лайков.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:57

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