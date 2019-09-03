Звезда «Дома-2» Анна Брянская назвала Сергея Захарьяша «гулящим» и «неверным»

«Я думаю, что мужем ты был так себе, потому что ты гулящий, неверный», - заявила Анна, глядя Сергею в глаза.





Анна Брянская и Сергей Захарьяш в свое время пытались создать крепкую и показательную пару. Правда, их отношениям суждено было просуществовать всего несколько недель, однако их до сих пор считают одной из самых ярких и красивых «проектных» парочек.Накануне Брянскую и Захарьяша пригласили стать героями нового проекта под названием «Бывшие», где им пришлось ответить на довольно провокационные вопросы об их романе. Так, Анна призналась, что хотела бы иметь детей от Сергея, но только если ее ребенку передадутся лишь внешние черты молодого человека.Более того, Брянской пришлось отвечать на вопрос о том, считает ли она, что Захарьяш будет хорошим супругом. Нужно сказать, что Анна не стала долго раздумывать над ответом и заявила, что она бы не вышла замуж за Сергея и объяснила свою позицию.Брянская также указала на то, что Захарьяш всем советует расставаться при первых ссорах, а это значит, что и он при каждом недопонимании с женой будет уходить из семьи. Анна убеждена, что Сергея является «нестабильным» парнем, поэтому выходя за него замуж, девушка должна быть готова к тому, что он бросит ее в любой момент.