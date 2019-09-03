Регина Тодоренко показала милые фото из Одессы с 9-месячным сыном

Пока Регина Тодоренко активно публиковала снимки со своего мини-отпуска. Родители телеведущей приготовили для неё борщ со сметаной и бутерброды с овощами. Знаменитость поехала навестить родных без своего супруга Влада Топалова, поскольку у него насыщенный концертный график и командировки.Не так давно в личном микроблоге Instagram Регины Тодоренко появилась свежая серия снимков с маленьким Майклом. В подписи к фотографиям звезда поздравила Одессу с днем рождения словами из песни Виктора Королева: "Живи, моя Одесса! Живи и процветай!". Затем певица поинтересовалась у своих фолловеров, бывали ли они в Одессе.За несколько часов публикация собрала 200 тысяч лайков и больше тысячи комментариев. Поклонники Тодоренко стали отвечать на вопрос, который задала кумир, и было столько комментариев от одесситов, что она из поклонниц отметила: "Под постом собралось пол Одессы".