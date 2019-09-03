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Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес осветлила волосы ради нового бойфренда

Бывшая участница популярного телешоу «Дом-2» Татьяна Мусульбес кардинально сменила имидж. Теперь все еще законная супруга Виктора Литвинова больше не горячая брюнетка, ведь свои темные волосы длинноволосая красавица перекрасила в «перламутровый беж».
Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес осветлила волосы ради нового бойфренда

Не секрет, что когда девушкам хочется внести красок в свою жизнь, они меняют цвет локонов. Вот только подобные преображения всегда имеют большие риски, ведь никогда не узнаешь заранее, преподнесет ли та или иная трансформация внешнему виду индивидуальности или, наоборот, отберет ее.

Так, Татьяна Мусульбес в первый раз за продолжительный период времени решилась на эксперимент со своей внешностью. Напомним, что в далеком прошлом девушка уже пыталась «превратиться» в блондинку, однако тогда ей это не очень понравилось. Правда, хватило звезды «Дома-2» ненадолго, ведь отыскав нового бойрфенда, девушка снова решила осветлить локоны.

Сообщается, что Мусульбес 12 часов просидела в салоне красоты, чтобы осветлить свои жгучие темные волосы в «перламутровый беж». Результатами работы стилистов Татьяна тут же поделилась у себя на страничке в Instagram в Stories. Кадр, на котором она запечатлена с новым имиджем, бывшая избранница Литвинова подписала достаточно кратко.

«Новая жизнь, новый образ», - написала выпускница телепроекта «Дом-2».

Любопытно, что на прошлой неделе и близкая приятельница Мусульбес - Ирина Пинчук решилась на кардинальную смену образа. Бывшая возлюбленная Валерия Блюменкранца тоже осветлила локоны в светлый цвет.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:39

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