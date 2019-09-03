Анастасия Волочкова: "Спасибо всем, кто пришёл на презентацию моей книги"

Анастасия Волочкова часто хвастается своей роскошной жизнью. Недавно она презентовала окружающим собственную автобиографию под названием "Плата за успех". Ранее балерина говорила о том, что в этой книге раскрыта глубина ее жизни. Накануне в своем Instagram-аккаунте Анастасия Волочкова опубликовала несколько фотографий, на которых она запечатлена со своими поклонниками на презентации книги. Для данного мероприятия знаменитость выбрала платье в пол с цветочным принтом и туфли на танкетке. В комментарии к посту балерина написала, что благодарна всем, кто пришел на презентацию.Танцовщица добавила, что подписала все экземпляры, а также сфотографировалась с фанатами и дала интервью. Возможность комментировать свою публикацию балерина отключила. Подписчики оставили множество лайков под постом знаменитости.