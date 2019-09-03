Анастасия Волочкова: "Спасибо всем, кто пришёл на презентацию моей книги"
В своем Instagram-аккаунте Анастасия Волочкова обратилась к поклонникам и поблагодарила всех, кто пришел на презентацию ее книги. Подписчикам понравился новый пост балерины.
Анастасия Волочкова часто хвастается своей роскошной жизнью. Недавно она презентовала окружающим собственную автобиографию под названием "Плата за успех". Ранее балерина говорила о том, что в этой книге раскрыта глубина ее жизни. Накануне в своем Instagram-аккаунте Анастасия Волочкова опубликовала несколько фотографий, на которых она запечатлена со своими поклонниками на презентации книги. Для данного мероприятия знаменитость выбрала платье в пол с цветочным принтом и туфли на танкетке. В комментарии к посту балерина написала, что благодарна всем, кто пришел на презентацию.
Танцовщица добавила, что подписала все экземпляры, а также сфотографировалась с фанатами и дала интервью. Возможность комментировать свою публикацию балерина отключила. Подписчики оставили множество лайков под постом знаменитости.
Анастасия Волочкова часто хвастается своей роскошной жизнью. Недавно она презентовала окружающим собственную автобиографию под названием "Плата за успех". Ранее балерина говорила о том, что в этой книге раскрыта глубина ее жизни. Накануне в своем Instagram-аккаунте Анастасия Волочкова опубликовала несколько фотографий, на которых она запечатлена со своими поклонниками на презентации книги. Для данного мероприятия знаменитость выбрала платье в пол с цветочным принтом и туфли на танкетке. В комментарии к посту балерина написала, что благодарна всем, кто пришел на презентацию.
Танцовщица добавила, что подписала все экземпляры, а также сфотографировалась с фанатами и дала интервью. Возможность комментировать свою публикацию балерина отключила. Подписчики оставили множество лайков под постом знаменитости.