Анонсированные характеристики iPhone 11 могут оказаться фейком





Майо не опровергает данную запись, однако призывает не верить данному источнику, так как он вряд ли имеет связь с Купертино, и не обладает точной информацией. Стоит напомнить, что iPhone 11 должны представить уже через неделю. Речь идёт о преемниках XS, XS Max и XR. Два самых мощных флагмана будут оснащаться тройными основными камерами, еще одна модель – двойными.Что касается диагонали экрана XS, XS Max и XR, то они останутся прежними – 5,8, 6,5 и 6,1 дюйма соответственно. Девайсы все также будут обладать разъемами Lightning, а вот какая именно зарядка окажется в комплекте, неизвестно.