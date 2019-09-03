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Анонсированные характеристики iPhone 11 могут оказаться фейком

За считанные дни до дебюта новых моделей iPhone в интернете появилась первая информация об их характеристиках, но они могут оказаться неправдивыми. По словам инсайдера Бенджамина Майо, первоисточником записи является фан-страница американской корпорации на Reddit.
Анонсированные характеристики iPhone 11 могут оказаться фейком

Майо не опровергает данную запись, однако призывает не верить данному источнику, так как он вряд ли имеет связь с Купертино, и не обладает точной информацией. Стоит напомнить, что iPhone 11 должны представить уже через неделю. Речь идёт о преемниках XS, XS Max и XR. Два самых мощных флагмана будут оснащаться тройными основными камерами, еще одна модель – двойными.

Что касается диагонали экрана XS, XS Max и XR, то они останутся прежними – 5,8, 6,5 и 6,1 дюйма соответственно. Девайсы все также будут обладать разъемами Lightning, а вот какая именно зарядка окажется в комплекте, неизвестно.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 09:11

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