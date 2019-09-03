Отец звезды «Дома-2» Марго Овсянниковой обнародовал ее пикантное фото
Родственник одной из самых скандальных героинь прославленного телепроекта «Дом-2» Маргариты Овсянниковой обнародовал в социальные сети ее пикантную фотографию. На снимке на то время жгучая брюнетка, облаченная в бикини, демонстрирует шпагат.
Считанные часы назад отец Маргариты Овсянниковой – Александр Анатольевич разместил у себя на страничке в Instagram свежий кадр, на котором запечатлена его 23-летняя наследница. Судя из публикации, сложно сказать, сколько лет на то время было восходящей исполнительнице.
На снимке Овсянникова одета в черно-белое бикини, однако это не мешает ей демонстрировать умелый шпагат. Под фотографией родитель Марго оставил короткий пост, в котором высказал свое сожаление, что таланты его дочери не видит известнейшая российская балерина Анастасия Волочкова.
Более того, Александр Анатольевич добавил, что этот снимок явно должен помочь избраннице Иосифа Оганесяна – Александре Черно, которая собралась на очередную фотосъемку. Нужно сказать, что многие фолловеры отреагировали на свежую публикацию отца Овсянниковой. Игнорировать фото не стала и Марго, которая оставила под кадром несколько смайликов.
Стоит отметить, что некоторые интернет-пользователи даже не узнали Овсянникову на фотографии, которую обнародовал ее родственник. Правда, большинство читателей сделали акцент на самих талантах Марго, а если быть точнее на шпагате.
Считанные часы назад отец Маргариты Овсянниковой – Александр Анатольевич разместил у себя на страничке в Instagram свежий кадр, на котором запечатлена его 23-летняя наследница. Судя из публикации, сложно сказать, сколько лет на то время было восходящей исполнительнице.
На снимке Овсянникова одета в черно-белое бикини, однако это не мешает ей демонстрировать умелый шпагат. Под фотографией родитель Марго оставил короткий пост, в котором высказал свое сожаление, что таланты его дочери не видит известнейшая российская балерина Анастасия Волочкова.
Более того, Александр Анатольевич добавил, что этот снимок явно должен помочь избраннице Иосифа Оганесяна – Александре Черно, которая собралась на очередную фотосъемку. Нужно сказать, что многие фолловеры отреагировали на свежую публикацию отца Овсянниковой. Игнорировать фото не стала и Марго, которая оставила под кадром несколько смайликов.
Стоит отметить, что некоторые интернет-пользователи даже не узнали Овсянникову на фотографии, которую обнародовал ее родственник. Правда, большинство читателей сделали акцент на самих талантах Марго, а если быть точнее на шпагате.
«Ого… Не знал я о таких талантах Марго», «Овсянникова, ты рождена для сцены!», «Шпагат супер!» - продолжают писать в Сети.