Звезда «Дома-2» Оксана Ряска жестко «разнесла» Алекса Матераццо после скандала с депортацией

«Решил за мой счет похайпить. А что он может мне сказать? Кто он такой? Он вообще не знает, что я здесь пережила…» - заявила Оксана.

«У меня квартира строится, я живу здесь, я не сдыхаю здесь. Я еще здесь замуж выйду, американский паспорт получу и утру всем нос!» - заявила экс-участница «Дома-2».





