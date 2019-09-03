Звезда «Дома-2» Оксана Ряска жестко «разнесла» Алекса Матераццо после скандала с депортацией
Выпускница скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Оксана Ряска поспешила дать отпор экс-ухажеру Ольги Бузовой – 38-летнему Алессандро Матерацо. Блондинке не понравилось, что ее бывший коллега по съемочной площадке заявил, что ее удел быть любовницей у взрослых мужчин, проживающих в США, а также посоветовал ей вернуться в Россию.
Не секрет, что Оксана Ряска в конце 2018 года решилась на достаточно серьезный шаг. Звезда «Дома-2» оставила свой родной город Санкт-Петербург и перебралась на постоянное местожительство в Штаты. Сейчас блондинка пытается покорить один из крупнейших городов Америки – Нью-Йорк.
Вот только Алекс Матераццо убежден, что Ряске не удастся задержаться в США, ведь ему как никому другому хорошо известно, как сложно найти свое место в этой порой очень «жестокой» стране. Бывший воздыхатель Бузовой даже заговорил о депортации Оксаны.
Считанные часы назад Ряска решила ответить Матераццо на его высказывания. В свежем интервью Оксана указала на то, что Алекс даже и представить себе не может, что ей пришлось пережить в Штатах за полгода.
Ряска просто таки убеждена, что Матераццо пиарится за ее счет, ведь он был на проекте 15 лет назад, а это значит, что о нем уже даже знать не знают, сообщает «Dom2Life».
Не секрет, что Оксана Ряска в конце 2018 года решилась на достаточно серьезный шаг. Звезда «Дома-2» оставила свой родной город Санкт-Петербург и перебралась на постоянное местожительство в Штаты. Сейчас блондинка пытается покорить один из крупнейших городов Америки – Нью-Йорк.
Вот только Алекс Матераццо убежден, что Ряске не удастся задержаться в США, ведь ему как никому другому хорошо известно, как сложно найти свое место в этой порой очень «жестокой» стране. Бывший воздыхатель Бузовой даже заговорил о депортации Оксаны.
Считанные часы назад Ряска решила ответить Матераццо на его высказывания. В свежем интервью Оксана указала на то, что Алекс даже и представить себе не может, что ей пришлось пережить в Штатах за полгода.
«Решил за мой счет похайпить. А что он может мне сказать? Кто он такой? Он вообще не знает, что я здесь пережила…» - заявила Оксана.
Ряска просто таки убеждена, что Матераццо пиарится за ее счет, ведь он был на проекте 15 лет назад, а это значит, что о нем уже даже знать не знают, сообщает «Dom2Life».
«У меня квартира строится, я живу здесь, я не сдыхаю здесь. Я еще здесь замуж выйду, американский паспорт получу и утру всем нос!» - заявила экс-участница «Дома-2».