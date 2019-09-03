Эксперт рассказал о негативных последствиях магнитных бурь





По словам эксперта, речь может идти о целом комплексе различных негативных последствий. Начиная от тех зон, где находятся спутники – орбиты их движения меняются, иногда теряется связь, поэтому спутники постоянно приходится пересчитывать. Также, по словам ученого, в периоды сильных магнитных бурь можно наблюдать Северное сияние. Кроме того, статистика свидетельствует и о том, что в такие периоды учащаются случаи сердечных приступов и общий рост вызовов скорой медицинской помощи в стране. Впрочем, полностью здоровым людям магнитная буря ничем не страшна. А вот тем, у кого проблемы со здоровьем, следует беречь сердце и сосуды, потому как возмущения магнитных полей отражаются на капиллярном кровотоке.Эксперт также обратил внимание на то, что одним из наиболее чувствительных последствий магнитной бури могут стать финансовые потери и материальный ущерб. К примеру, ранее был случай, когда из-за магнитной бури целая канадская провинция осталась без электроэнергии. А по подсчетам американских специалистов, одна буря наносит экономике страны материального ущерба на сумму в миллиард долларов. При этом отмечается, что столь высокий показатель стал неожиданностью для многих.