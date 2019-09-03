Роли в фильме «Брат-3» продают за 5 миллионов рублей

«Разумеется, Стас Барецкий (режиссер картины, - прим.) обязательно проведет кастинг. Недостаточно просто иметь деньги, нужно еще обладать при этом каким-то талантом», - подчеркнул Горжанкин.





Об этом рассказал продюсер будущей ленты Вадим Горжанкин. По его словам, за возможность сняться в фильме в одной из ролей актерам придется заплатить 5 миллионов рублей, а вот роль второго плана будет стоить дешевле – порядка 2,5 миллионов. Самыми доступными в фильме будут роли эпизодического характера, которые позволят засветиться в кино всего за полмиллиона. По словам продюсера, деньги в этом случае решают много, однако далеко не все, поэтому без кастинга тоже не обойдется.Напомним, создатели будущего фильма позиционируют его как независимый проект, который должен продолжить историю культовых фильмов «Брат» и «Брат-2». Бюджетное финансирование для этого фильма не предусматривается, поэтому продюсеры активно ищут рекламодателей и спонсоров для реализации своей задумки.