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Роли в фильме «Брат-3» продают за 5 миллионов рублей

На официальном сайте фильма «Брат-3», который был запущен только накануне, уже началась распродажа рекламы и ролей в квартире по принципу продакт-плейсмента. Более того, авторам проекта уже удалось продать одну роль и заключить несколько выгодных контрактов с рекламодателями. Причем, роли в будущей картине продаются по цене в 5 миллионов рублей.
Роли в фильме «Брат-3» продают за 5 миллионов рублей

Об этом рассказал продюсер будущей ленты Вадим Горжанкин. По его словам, за возможность сняться в фильме в одной из ролей актерам придется заплатить 5 миллионов рублей, а вот роль второго плана будет стоить дешевле – порядка 2,5 миллионов. Самыми доступными в фильме будут роли эпизодического характера, которые позволят засветиться в кино всего за полмиллиона. По словам продюсера, деньги в этом случае решают много, однако далеко не все, поэтому без кастинга тоже не обойдется.

«Разумеется, Стас Барецкий (режиссер картины, - прим.) обязательно проведет кастинг. Недостаточно просто иметь деньги, нужно еще обладать при этом каким-то талантом», - подчеркнул Горжанкин.

Напомним, создатели будущего фильма позиционируют его как независимый проект, который должен продолжить историю культовых фильмов «Брат» и «Брат-2». Бюджетное финансирование для этого фильма не предусматривается, поэтому продюсеры активно ищут рекламодателей и спонсоров для реализации своей задумки.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:31

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