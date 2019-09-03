Песня «Третье сентября» прозвучала в исполнении кремлевских курантов
Песня «Третье сентября» прозвучала в исполнении кремлевских курантов. Фрагмент культовой композиции разместил в своем Instagram автор слов Игорь Николаев.
Песня «Третье сентября», которую исполнил Михаил Шуфутинский, быстро приобрела популярность. Ранее певец и сам выразил удивление от ажиотажа, развернувшегося вокруг этого хита. С очередным приходом этой знаковой даты Игорь Николаев решил лично объяснить фанатам, что за 3 сентября ничего не кроется, и это словосочетание просто идеально подходило под музыку Игоря Крутого. Более того, композитор разместил в своем аккаунте новую вариацию известной песни.
Песня «Третье сентября», которую исполнил Михаил Шуфутинский, быстро приобрела популярность. Ранее певец и сам выразил удивление от ажиотажа, развернувшегося вокруг этого хита. С очередным приходом этой знаковой даты Игорь Николаев решил лично объяснить фанатам, что за 3 сентября ничего не кроется, и это словосочетание просто идеально подходило под музыку Игоря Крутого. Более того, композитор разместил в своем аккаунте новую вариацию известной песни.
«ТРЕТЬЕ СЕНТЯБРЯ» (музыка #игорькрутой стихи #игорьниколаев) В ИСПОЛНЕНИИ КРЕМЛЁВСКИХ КУРАНТОВ! С Праздником, товарищи!» - обратился к подписчикам Игорь Николаев.