Солисты «Дискотеки Авария» рассчитывают, что группа «прокормит» их в старости





Рыжов и Серов давно в шутку говорят, что их группа – это «два Алексея». Кроме того, они рассчитывают, что в ближайшие 30 лет в этом смысле ничего не изменится. «Я конечно не бизнесмен, поэтому в старости могут рассчитывать только на группу. Как ни крути, но наш коллектив – это не просто творческий проект, это наше предприятие, которое дает нам определенный доход», - приводит словам Алексея Серова «Телепрограмма».В то же время коллега Серова по группе Алексей Рыжов подчеркивает, что семьи артистов с пониманием относятся к их загруженному концертному графику и даже не обижаются, если те не успевают завершить какие-то домашние дела. Более того, жены делают все для того, чтобы сделать жизнь музыкантов комфортной во всем.«Это нормально. Ведь любой мужчина должен быть добытчиком и кормильцем для семьи, поэтому работа для него всегда на первом месте», - заявил артист.