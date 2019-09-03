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Солисты «Дискотеки Авария» рассчитывают, что группа «прокормит» их в старости

Солисты популярной российской группы «Дискотека Авария» Алесей Рыжов и Алексей Серов не планируют менять сферу деятельности и уходить из шоу-бизнеса. Более того, музыканты рассчитывают, что в ближайшем будущем группа сохранит свое существование и даже позволит им безбедно существовать в старости.
Солисты «Дискотеки Авария» рассчитывают, что группа «прокормит» их в старости

Рыжов и Серов давно в шутку говорят, что их группа – это «два Алексея». Кроме того, они рассчитывают, что в ближайшие 30 лет в этом смысле ничего не изменится. «Я конечно не бизнесмен, поэтому в старости могут рассчитывать только на группу. Как ни крути, но наш коллектив – это не просто творческий проект, это наше предприятие, которое дает нам определенный доход», - приводит словам Алексея Серова «Телепрограмма».

В то же время коллега Серова по группе Алексей Рыжов подчеркивает, что семьи артистов с пониманием относятся к их загруженному концертному графику и даже не обижаются, если те не успевают завершить какие-то домашние дела. Более того, жены делают все для того, чтобы сделать жизнь музыкантов комфортной во всем.

«Это нормально. Ведь любой мужчина должен быть добытчиком и кормильцем для семьи, поэтому работа для него всегда на первом месте», - заявил артист.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:24

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