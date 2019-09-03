Ученые предупреждают о скором дефиците бананов





К такому выводу пришли ученые из Эксетерского университета по итогам масштабного исследования, в рамках которого они изучили влияние климатических изменений на показатели производства в сельском хозяйстве. Как оказалось, влияние повышения средней температуры и изменения уровня осадков на урожайность большинства тропических культур до сих пор оставалось почти неизученным.Теперь же, утверждают ученые, планету ждет дефицит бананов. Если в последние почти 60 лет их урожайность только росла, то в будущем продолжающиеся климатические изменения приведут к обратному эффекту. Уже к 2050 году мир столкнется с очень низким урожаем этих тропических фруктов. А наибольшее снижение урожайности ожидается в Индии – стране, которая сегодня является крупнейшим в мире экспортером бананов. Похожий эффект проявится также в Панаме, Гватемале, Колумбии, Бразилии, на Филиппинах и в Коста-Рике.