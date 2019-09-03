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Ученые предупреждают о скором дефиците бананов

По словам ученых, с 1961 года показатели урожайности бананов в мире увеличивались, что было обусловлено изменениями климата. Теперь же климатические изменения могут и вовсе оставить человечество без бананов. Утверждается, что уже к 2050 году урожай фруктов, пусть и не исчезнет полностью, но сократится довольно сильно.
Ученые предупреждают о скором дефиците бананов

К такому выводу пришли ученые из Эксетерского университета по итогам масштабного исследования, в рамках которого они изучили влияние климатических изменений на показатели производства в сельском хозяйстве. Как оказалось, влияние повышения средней температуры и изменения уровня осадков на урожайность большинства тропических культур до сих пор оставалось почти неизученным.

Теперь же, утверждают ученые, планету ждет дефицит бананов. Если в последние почти 60 лет их урожайность только росла, то в будущем продолжающиеся климатические изменения приведут к обратному эффекту. Уже к 2050 году мир столкнется с очень низким урожаем этих тропических фруктов. А наибольшее снижение урожайности ожидается в Индии – стране, которая сегодня является крупнейшим в мире экспортером бананов. Похожий эффект проявится также в Панаме, Гватемале, Колумбии, Бразилии, на Филиппинах и в Коста-Рике.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:15

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