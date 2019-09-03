Нехватка сна повышает риск сердечного приступа, но сон более 10 часов удваивает опасность

"Продолжительность сна является ключевым фактором, когда речь идет о здоровье сердца, и это справедливо для всех», - убежденно заявил ведущий исследователь, доктор Селин Веттер.





Если человек спал менее 5 часов в сутки, риск возникновения сердечного приступа увеличивался на 52%. Эта угроза касалась исключительно тех людей, которые не курили и не имели генетической предрасположенности к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Об этом в журнале Американского колледжа кардиологии сообщили эксперты Университета Колорадо, проводившие научные изыскания совместно с коллегами из Манчестерского университета и больницы общего профиля Массачусетса.Также был выявлен тот факт, что пациенты, имеющие высокий генетический риск болезней сердца, могли исправить эту ситуацию путем регулярного сна от 6 до 9 часов каждые сутки. В этом случае риск снижался на 18%. Такие выводы были сделаны в результате семилетних наблюдений за 461 тысячей участников в возрасте от 40 до 69 лет.