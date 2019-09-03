Нехватка сна повышает риск сердечного приступа, но сон более 10 часов удваивает опасность
Актуальные исследования показали, что для организма крайне важен качественный ночной отдых. При этом было доказано, что нехватка сна повышает риск сердечного приступа, но сон более 10 часов удваивает эту опасность.
Если человек спал менее 5 часов в сутки, риск возникновения сердечного приступа увеличивался на 52%. Эта угроза касалась исключительно тех людей, которые не курили и не имели генетической предрасположенности к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Об этом в журнале Американского колледжа кардиологии сообщили эксперты Университета Колорадо, проводившие научные изыскания совместно с коллегами из Манчестерского университета и больницы общего профиля Массачусетса.
Также был выявлен тот факт, что пациенты, имеющие высокий генетический риск болезней сердца, могли исправить эту ситуацию путем регулярного сна от 6 до 9 часов каждые сутки. В этом случае риск снижался на 18%. Такие выводы были сделаны в результате семилетних наблюдений за 461 тысячей участников в возрасте от 40 до 69 лет.
Если человек спал менее 5 часов в сутки, риск возникновения сердечного приступа увеличивался на 52%. Эта угроза касалась исключительно тех людей, которые не курили и не имели генетической предрасположенности к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Об этом в журнале Американского колледжа кардиологии сообщили эксперты Университета Колорадо, проводившие научные изыскания совместно с коллегами из Манчестерского университета и больницы общего профиля Массачусетса.
Также был выявлен тот факт, что пациенты, имеющие высокий генетический риск болезней сердца, могли исправить эту ситуацию путем регулярного сна от 6 до 9 часов каждые сутки. В этом случае риск снижался на 18%. Такие выводы были сделаны в результате семилетних наблюдений за 461 тысячей участников в возрасте от 40 до 69 лет.
"Продолжительность сна является ключевым фактором, когда речь идет о здоровье сердца, и это справедливо для всех», - убежденно заявил ведущий исследователь, доктор Селин Веттер.
Наука / Авторские новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:08