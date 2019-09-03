Сестра Жанны Фриске похвасталась подтянутой фигурой в белом купальнике

Как оказалось, сестра известной артистки любит отдыхать на Шри-Ланке. Более того, какое-то время назад Наталья Фриске почти переехала жить на этот экзотический остров и даже открыла там небольшое кафе. Но вскоре бизнес закрылся, поскольку в низкий сезон туристов на острове почти нет. Впрочем, сама девушка обещала, что в скором времени откроет кафе снова, не исключено, что произойдет это в ближайшем будущем, поскольку недавно на ее страничке в Instagram снова появилось фото из Шри-Ланки.На этом снимке Наталья Фриске позирует в белом купальнике, демонстрируя подписчикам подтянутую спортивную фигуру. Поклонники оценили этот кадр, отметив, что девушка не зря подолгу работала в спортзале перед отдыхом. Как признается сама Фриске, сюда она приехала ненадолго, поскольку всего через несколько дней ей предстоит возвращаться в столицу.