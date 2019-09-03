Сестра Жанны Фриске похвасталась подтянутой фигурой в белом купальнике
Сестра известной российской певицы Жанны Фриске Наталья все еще тяжело переживает смерть знаменитой родственницы, которая ушла из жизни в 2015 году после продолжительного лечения от рака. Очень часто в ее соцсетях появляются архивные фото с сестрой. Но в этот раз Наталья Фриске поделилась снимком с отдыха, продемонстрировав поклонникам подтянутую фигуру в белом купальнике.
Как оказалось, сестра известной артистки любит отдыхать на Шри-Ланке. Более того, какое-то время назад Наталья Фриске почти переехала жить на этот экзотический остров и даже открыла там небольшое кафе. Но вскоре бизнес закрылся, поскольку в низкий сезон туристов на острове почти нет. Впрочем, сама девушка обещала, что в скором времени откроет кафе снова, не исключено, что произойдет это в ближайшем будущем, поскольку недавно на ее страничке в Instagram снова появилось фото из Шри-Ланки.
На этом снимке Наталья Фриске позирует в белом купальнике, демонстрируя подписчикам подтянутую спортивную фигуру. Поклонники оценили этот кадр, отметив, что девушка не зря подолгу работала в спортзале перед отдыхом. Как признается сама Фриске, сюда она приехала ненадолго, поскольку всего через несколько дней ей предстоит возвращаться в столицу.
Как оказалось, сестра известной артистки любит отдыхать на Шри-Ланке. Более того, какое-то время назад Наталья Фриске почти переехала жить на этот экзотический остров и даже открыла там небольшое кафе. Но вскоре бизнес закрылся, поскольку в низкий сезон туристов на острове почти нет. Впрочем, сама девушка обещала, что в скором времени откроет кафе снова, не исключено, что произойдет это в ближайшем будущем, поскольку недавно на ее страничке в Instagram снова появилось фото из Шри-Ланки.
На этом снимке Наталья Фриске позирует в белом купальнике, демонстрируя подписчикам подтянутую спортивную фигуру. Поклонники оценили этот кадр, отметив, что девушка не зря подолгу работала в спортзале перед отдыхом. Как признается сама Фриске, сюда она приехала ненадолго, поскольку всего через несколько дней ей предстоит возвращаться в столицу.