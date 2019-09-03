Анна Михайловская судится с бывшим мужем из-за сына





Как заявляет сам Каратаев, бывшая супруга не позволяет ему видеться с ребенком, поэтому он был просто вынужден решиться на такие меры. «Я планирую отстаивать свои права, у нас должны быть равные возможности по отношению к ребенку. Благодарен юристам за поддержку и помощь в суде по решению этого вопроса», - приводит слова актера «Экспресс Газета».Примечательно, что после развода с Каратаевым Анна Михайловская оставалась одинокой совсем не долго. 31-летняя знаменитость быстро завела романтическое отношения с неким бизнесменом. Актриса часто делится в социальных сетях совместными фотографиями с ее нынешним ухажером, однако официально комментировать эти отношения отказывается. О ее новом избраннике известно немного. Пресса сообщает лишь о том, что он является выпускником МГИМО и владеет фирмой, которая оказывает услуги в сфере инвестиционных консультаций.Поклонники, к слову, считают, что именно бизнесмен мог препятствовать общению бывшего супруга артистки с их сыном Мирославом. Но сам Каратаев опровергает эти разговоры.