Британский подросток ослеп и оглох после диеты на чипсах и сосисках
17-летний британский подросток ослеп и оглох, употребляя только чипсы, белый хлеб и сосиски. Медики университета Бристоля диагностировали у пациента питательную оптическую нейропатию (NON), которую, как правило, встречают только в странах третьего мира.
Подросток на протяжении 10 лет категорично отказывался от фруктов и овощей, утверждая, что ему не нравится подобная еда. Но настал момент, когда на фоне хронического дефицита витаминов и микроэлементов серьезно пострадал зрительный нерв, соединяющий глаз с мозгом. По центру зрачка появились белые пятна, и двигаться самостоятельно ему помогает только периферийное зрение. Главной причиной этому врачи называют низкий уровень витаминов группы В, а также меди и селена.
В настоящее время подростку прописан необходимый рацион питания, но полностью восстановить зрение, вероятно, не получится, считают эксперты.
Подросток на протяжении 10 лет категорично отказывался от фруктов и овощей, утверждая, что ему не нравится подобная еда. Но настал момент, когда на фоне хронического дефицита витаминов и микроэлементов серьезно пострадал зрительный нерв, соединяющий глаз с мозгом. По центру зрачка появились белые пятна, и двигаться самостоятельно ему помогает только периферийное зрение. Главной причиной этому врачи называют низкий уровень витаминов группы В, а также меди и селена.
В настоящее время подростку прописан необходимый рацион питания, но полностью восстановить зрение, вероятно, не получится, считают эксперты.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:32