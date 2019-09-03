Британский подросток ослеп и оглох после диеты на чипсах и сосисках





Подросток на протяжении 10 лет категорично отказывался от фруктов и овощей, утверждая, что ему не нравится подобная еда. Но настал момент, когда на фоне хронического дефицита витаминов и микроэлементов серьезно пострадал зрительный нерв, соединяющий глаз с мозгом. По центру зрачка появились белые пятна, и двигаться самостоятельно ему помогает только периферийное зрение. Главной причиной этому врачи называют низкий уровень витаминов группы В, а также меди и селена.В настоящее время подростку прописан необходимый рацион питания, но полностью восстановить зрение, вероятно, не получится, считают эксперты.