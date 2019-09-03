«Он никогда не жаловался на здоровье»: Добрынин прокомментировал болезнь Розенбаума
Вячеслав Добрынин давно состоит в дружеских отношениях с Александром Розенбаумом. Музыканты часто пересекаются на концертах, даже становятся членами жюри одних и тех же музыкальных конкурсов. Однако о том, что Розенбаум попали в тяжелом состоянии в больницу, Добрынин узнал из прессы.
Как признается сам артист, они с Александром Яковлевичем не виделись уже пару месяцев с момента своего участия в жюри «Трех аккордов». При этом, отмечает Добрынин, его друг и коллега по сцене никогда не жаловался на здоровье, отвергая все слухи о своей болезни, а также сплетни о том, что у него якобы онкологическое заболевание. Как признается певец, выглядел он всегда бодрым, приводит слова Добрынина «МК».
Напомним, накануне стало известно о том, что Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в одной из столичных клиник, где ранее перенес операцию. У артиста, как сообщают источники, проблемы с кровообращением мозга.
Как признается сам артист, они с Александром Яковлевичем не виделись уже пару месяцев с момента своего участия в жюри «Трех аккордов». При этом, отмечает Добрынин, его друг и коллега по сцене никогда не жаловался на здоровье, отвергая все слухи о своей болезни, а также сплетни о том, что у него якобы онкологическое заболевание. Как признается певец, выглядел он всегда бодрым, приводит слова Добрынина «МК».
«Вообще никогда не говорил о каких-либо проблемах, поэтому такая новость стала для меня сенсационной. Он ведь брутальный мужчина, спортсмен, боксер. Жаловаться не привык, а ко всему относился с иронией. Это все, конечно, очень печально. Тем более, что в Кремле скоро концерт памяти Иосифа Кобзона, где он тоже должен был выступать», - подчеркивает Добрынин.
Напомним, накануне стало известно о том, что Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в одной из столичных клиник, где ранее перенес операцию. У артиста, как сообщают источники, проблемы с кровообращением мозга.