«Он никогда не жаловался на здоровье»: Добрынин прокомментировал болезнь Розенбаума

«Вообще никогда не говорил о каких-либо проблемах, поэтому такая новость стала для меня сенсационной. Он ведь брутальный мужчина, спортсмен, боксер. Жаловаться не привык, а ко всему относился с иронией. Это все, конечно, очень печально. Тем более, что в Кремле скоро концерт памяти Иосифа Кобзона, где он тоже должен был выступать», - подчеркивает Добрынин.



