Лариса Долина рассказала об успехах дочери Юлии Началовой





Журналисты после выступления попросили Ларису Долину поделиться подробностями о том, какие успехи делает ее крестница – 12-летняя Вера, дочь Юлии Началовой и известного футболиста Алдонина. По словам певицы, юная Вера хорошо успевает во всем. Она растет прекрасным музыкантом, дает сольные концерты, играя на фортепиано под аккомпанемент симфонического оркестра. «Она большая молодец, поэтому я ею горжусь», - подчеркнула артистка.При этом Долина добавила, что из-за произошедшего в жизни девочки трагического события она старается постоянно поддерживать с ней связь и помогать во всем по мере своих возможностей, сообщает портал DNI.RU.Напомним, певица Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года от обширного сепсиса и отказа органов. На момент смерти известной артистке было всего 38 лет.