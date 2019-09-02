Во второй половине августа цены на автомобили изменились у 4 брендов





К примеру, автоконцерн Hyundai увеличил стоимость сразу троих моделей – седана Solaris, Elantra и кроссовера Santa Fe. В среднем, прибавка к цене составляет 2 000 – 20 000 рублей. Гораздо больше к предыдущему прайсу прибавил кабриолет MINI – более 95 000 рублей. К слову, транспортное средство реализуется только в единственной комплектации. Следом стоит отметить седан Mazda 6, подорожавший почти на 125 тысяч рублей.Чешский автоконцерн Skoda тоже повысил ценники: на лифтбек Skoda Octavia и универсал Octavia Combi – на 3 000 – 65 000 рублей, а вот кроссовер Kodiaq, в свою очередь, можно купить дешевле примерно на 19,5 тысяч рублей.