Обновленную «ГАЗель» продемонстрировали до дебютного показа
В Сети опубликованы снимки модернизированной версии автомобиля «ГАЗель». Внешний вид новинки с индексом «NN» в названии был рассекречен ещё до официальной премьеры.
Инсайдеры, разместившие фотографию, отметили, что транспортное средство обладает совершенно новым дизайном экстерьера. Более подробная информация о всех изменениях в конструкции «Газель NN» будет озвучена представителями завода чуть позже. Кроме бортовой модификации машины, состоится показ микроавтобуса каркасно-панельного типа.
По сведениям экспертов, данная модель получит новую раму с низким полом в центральной зоне салона и широкие 2-створчатые двери.
Инсайдеры, разместившие фотографию, отметили, что транспортное средство обладает совершенно новым дизайном экстерьера. Более подробная информация о всех изменениях в конструкции «Газель NN» будет озвучена представителями завода чуть позже. Кроме бортовой модификации машины, состоится показ микроавтобуса каркасно-панельного типа.
По сведениям экспертов, данная модель получит новую раму с низким полом в центральной зоне салона и широкие 2-створчатые двери.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:17