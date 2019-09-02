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Терапевт дала советы людям, чувствительным к магнитным бурям

С 31 августа 2019 года наступил период сильных магнитных возмущений, которые для многих людей не проходят бесследно. Терапевт Татьяна Романенко предупреждает, во время таких катаклизмов повышается риск обострения заболевания сердечно-сосудистой системы и развития депрессий. В связи с этим врач дала рекомендации, как минимизировать негативное воздействие и справиться с ним.
Терапевт дала советы людям, чувствительным к магнитным бурям

Вообще, по словам медика, следует быть максимально внимательным к себе, поскольку в период сильных магнитных бурь снижается качество микроциркуляции крови из-за повышения ее вязкости. В такие дни растет и риск образования тромбов. Поэтому больше всего рискуют люди с уже выявленными заболеваниями ССС, более того, для этой группы возрастает риск инфарктов и инсультов. Не менее чувствительны в такие периоды и люди, которые страдают различными расстройствами нервной системы. У них может обостряться депрессия, их психика становится довольно уязвимой.

Всем, кто испытывает даже самое незначительное возбуждение в периоды сильных магнитных бурь, терапевт рекомендует не расставаться с успокаивающими препаратами. А людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы лучше всего тщательно контролировать свое давление, отказаться от спиртного, стараться побольше гулять пешком и высыпаться, перейти на здоровые рацион и сократить потребление соли. Проще говоря, пережить магнитные вспышки на Солнце поможет здоровый образ жизни.

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Наука / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:01

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