Надежда Бабкина поделилась снимком с внуками на школьной линейке

Совместная фотография, запечатлевшая Надежду Бабакину и старших детей единственного её сына Данила Заседателева была опубликована в личном микроблоге артистки в Instagram. «Отвела внуков на День знаний в гимназию имени Е. М. Примакова!» ― пишет певица, представ перед поклонниками на школьной линейке в стильном образе и с умеренным макияжем, обнимая Георгия и Веру.Подписчики отметили «сияющий» и «помолодевший» вид 69-летней народной артистки рядом с внуками. «Какая бабушка красавица!», «Всем бы таких красивых бабушек!», «Надежда, какая же вы красавица! С возрастом всё краше и краше!» ― комментируют поклонники под снимком. Также фолловери предположили схожесть характеров Надежды Бабкиной с восьмилетним Георгием, который на фото смотрится более раскованно, в отличие от прижавшейся к бабушки шестилетней Веры.