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Надежда Бабкина поделилась снимком с внуками на школьной линейке

Народная артистка России, телеведущая и певица Надежда Бабкина поделилась в Сети снимком со своими внуками на школьной линейке. «Помолодевшая» знаменитость сопроводила 2 сентября восьмилетнего Георгия и шестилетнюю Веру в элитную гимназию.
Надежда Бабкина поделилась снимком с внуками на школьной линейке

Совместная фотография, запечатлевшая Надежду Бабакину и старших детей единственного её сына Данила Заседателева была опубликована в личном микроблоге артистки в Instagram. «Отвела внуков на День знаний в гимназию имени Е. М. Примакова!» ― пишет певица, представ перед поклонниками на школьной линейке в стильном образе и с умеренным макияжем, обнимая Георгия и Веру.

Подписчики отметили «сияющий» и «помолодевший» вид 69-летней народной артистки рядом с внуками. «Какая бабушка красавица!», «Всем бы таких красивых бабушек!», «Надежда, какая же вы красавица! С возрастом всё краше и краше!» ― комментируют поклонники под снимком. Также фолловери предположили схожесть характеров Надежды Бабкиной с восьмилетним Георгием, который на фото смотрится более раскованно, в отличие от прижавшейся к бабушки шестилетней Веры.

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Добавил: Сеник Анна Сегодня, 19:54

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