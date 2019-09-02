Язык может рассказать о многих болезнях





Как считают опытные медики, в случае заметного покраснения зыка или даже его увеличения, есть смысл подозревать нарушения в работе эндокринной системы в организме человека, поскольку такие проявления характерны при нарушении обмена веществ. А вот если язык побледнел, это может свидетельствовать о развитии анемии, сердечной недостаточности или об истощении вследствие недостаточного питания.В тех же случаях, когда покраснения наблюдаются только по краям языка и его середина, что сопровождается неприятным запахом из полости рта, нужно волноваться о состоянии легких, поскольку подобные признаки свидетельствуют об их заболевании. Если человек столкнулся с болезненными ощущениями языка, ему следует проверить мочевой пузырь, а также сигмовидную и прямую кишку. Наконец, желтоватый или сероватый оттенок языка характерен для серьезных проблем с пищеварением и желудочно-кишечным трактом. Впрочем, желтый цвет языка нередко проявляется у заядлых курильщиков.Как бы там ни было, утверждают врачи, все это лишь признаки возможных проблем, поэтому они не рекомендуют заниматься лечением, а советуют, при проявлении любого такого симптома, как можно скорее обратиться за консультацией профильного специалиста.