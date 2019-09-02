В iOS 13 обнаружили упоминание "умных" очков Apple





Стоит напомнить, что нынешняя сборка iOS 13 состоит и из программы STARTester, в которой пользователь может активировать или отключить режим head-mounted mode. То есть, данное устройство можно носить на голове. В целом, в приложении доступно 2 режима: ношение на голове или удержание гаджета на её уровне. В первом случае тест осуществляется посредством очков, во втором – смартфона.Текстовый файл содержит системную оболочку StarBoard, предназначенную для программ дополненной реальности. Специалисты обнаружили в коде iOS 13 действительно немало строк, связанных с вышеназванной системной оболочкой. Вероятнее всего, выпуск очков дополненной реальности состоится уже через год. Напомним, что глава Apple Тим Кук неоднократно заявлял о важности дополненной реальности.