Экс-участник проекта "Дом-2" Николай Должанский признался, что хотел бы закрутить роман с Ольгой Рапунель

Экс-участник проекта "Дом-2" во время интервью вспомнил, что на Сейшелах он и Ольга Рапунцель стали мужем и женой, когда их объявил супругами ансамбль креольской музыки. По словам бывшего проектанта, он тогда был влюблен в коллегу и Ольга Рапунцель отвечала ему взаимностью.Примечательно, что позже Рапунцель заявила, что Николай Должанский женился на ней на острове насильно, однако, видимо, мужчину этот факт не смущает. Он не скрывает, что был бы не против закрутить роман с супругой Дмитрия Дмитренко.