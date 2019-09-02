Бывший муж Юлии Началовой показал фото их 12-летней дочери
Известный российский футболист Евгений Алдонин растит 12-летнюю дочь Веру, которая была рождена в браке с умершей певицей Юлией Началовой. Отец старается заботиться о дочери и как можно чаще ее радовать. Недавно на своей страничке в Instagram спортсмен опубликовал фото дочери, пошедшей 1 сентября в седьмой класс.
На торжественную линейку в школу, где учится Вера Алдонина, знаменитый футболист пришел со своей новой супругой и маленьким сыном. Позднее фотографией с места событий он и поделился с подписчиками в социальной сети.
Поклонники буквально сразу же заполнили эту публикацию комментариями с самыми лучшими пожеланиями юной Вере, а также признаниями в том, что восхищаются тем, насколько хорошим отцом стал для девочки Алдонин.
Разумеется, сейчас Вера довольно тяжело переживает смерть мамы, которая скоропостижно скончалась весной этого года. Однако отец и дедушка с бабушкой стараются всячески поддерживать ее.
На торжественную линейку в школу, где учится Вера Алдонина, знаменитый футболист пришел со своей новой супругой и маленьким сыном. Позднее фотографией с места событий он и поделился с подписчиками в социальной сети.
Поклонники буквально сразу же заполнили эту публикацию комментариями с самыми лучшими пожеланиями юной Вере, а также признаниями в том, что восхищаются тем, насколько хорошим отцом стал для девочки Алдонин.
Разумеется, сейчас Вера довольно тяжело переживает смерть мамы, которая скоропостижно скончалась весной этого года. Однако отец и дедушка с бабушкой стараются всячески поддерживать ее.
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:42