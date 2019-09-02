Бывший муж Юлии Началовой показал фото их 12-летней дочери

На торжественную линейку в школу, где учится Вера Алдонина, знаменитый футболист пришел со своей новой супругой и маленьким сыном. Позднее фотографией с места событий он и поделился с подписчиками в социальной сети.Поклонники буквально сразу же заполнили эту публикацию комментариями с самыми лучшими пожеланиями юной Вере, а также признаниями в том, что восхищаются тем, насколько хорошим отцом стал для девочки Алдонин.Разумеется, сейчас Вера довольно тяжело переживает смерть мамы, которая скоропостижно скончалась весной этого года. Однако отец и дедушка с бабушкой стараются всячески поддерживать ее.